Россиянин выиграл в лотерею 23 миллиона рублей и не забрал деньги

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 23 миллиона рублей и не забрал их

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею крупный приз и не забрал деньги. Об этом сообщает местный портал «Городские вести».

Выяснилось, что россиянин, чье имя не раскрывается, купил билет за 100 рублей, а выиграл в итоге 23 миллиона рублей. Однако пока мужчина так и не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Известно, что участник лотереи угадал все числа, поэтому и выиграл суперприз.

Ранее двое жителей Новосибирской области также выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.

А житель Пензенской области выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.