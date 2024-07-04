Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи продукты

Врач Бубенчикова: при сахарном старении цвет лица становится тусклым

Ряд продуктов оказывают крайне негативное влияние на кожу, ведя к раннему старению. Их в беседе с Пятым каналом россиянкам перечислила врач-косметолог Наталья Бубенчикова.

В первую очередь это касается сахара. Чрезмерное употребление сладкого провоцирует так называемое сахарное старение. «Это, прежде всего, снижение тонуса. Это ранние морщины, много морщин. Это сосудистые нарушения, потому что сахар поражает внутреннюю выстилку сосудов. Это пигментация, потому что сахар будет провоцировать меланоцит, и он будет гиперактивен и будет вырабатывать больше меланина», — поделилась специалист.

Также при сахарном старении цвет лица становится тусклым, появляются высыпания. Основной причиной возникновения такого синдрома является гликирование коллагена — белка, который укрепляет кожу и служит каркасом для всего организма и внутренних органов.

Помимо этого, не стоит перебарщивать с кофе — выпивать больше одной-двух чашек в день — иначе кожа станет тусклой, сухой и обезвоженной, поскольку данный напиток обладает мочегонным эффектом.

Наконец, у любителей алкоголя происходит снижение тонуса мелких капилляров — розацеа, проявляющаяся в виде сосудистой сеточки на щеках и носу. При избыточном употреблении алкоголя также возникает шелушение, покраснение, обезвоживание кожи лица и расширение сосудов.

Ранее дерматолог Тагуи Аветова раскрыла неочевидную причину появления прыщей на лице. Выяснилось, что высыпания могут возникнуть из-за лямблий, а также клещей и других живущих на коже микроскопических паразитов.