Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:02, 4 июля 2024Забота о себе

Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи продукты

Врач Бубенчикова: при сахарном старении цвет лица становится тусклым

Фото: Daniel Kraus / Unsplash

Ряд продуктов оказывают крайне негативное влияние на кожу, ведя к раннему старению. Их в беседе с Пятым каналом россиянкам перечислила врач-косметолог Наталья Бубенчикова.

В первую очередь это касается сахара. Чрезмерное употребление сладкого провоцирует так называемое сахарное старение. «Это, прежде всего, снижение тонуса. Это ранние морщины, много морщин. Это сосудистые нарушения, потому что сахар поражает внутреннюю выстилку сосудов. Это пигментация, потому что сахар будет провоцировать меланоцит, и он будет гиперактивен и будет вырабатывать больше меланина», — поделилась специалист.

Также при сахарном старении цвет лица становится тусклым, появляются высыпания. Основной причиной возникновения такого синдрома является гликирование коллагена — белка, который укрепляет кожу и служит каркасом для всего организма и внутренних органов.

Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

Помимо этого, не стоит перебарщивать с кофе — выпивать больше одной-двух чашек в день — иначе кожа станет тусклой, сухой и обезвоженной, поскольку данный напиток обладает мочегонным эффектом.

Наконец, у любителей алкоголя происходит снижение тонуса мелких капилляров — розацеа, проявляющаяся в виде сосудистой сеточки на щеках и носу. При избыточном употреблении алкоголя также возникает шелушение, покраснение, обезвоживание кожи лица и расширение сосудов.

Ранее дерматолог Тагуи Аветова раскрыла неочевидную причину появления прыщей на лице. Выяснилось, что высыпания могут возникнуть из-за лямблий, а также клещей и других живущих на коже микроскопических паразитов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Россиянка пострадала из-за взрыва электровелосипеда

      В России начали испытания беспилотного «Зубила»

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Экс-директор Ротару раскрыл доходы певицы от отеля в Крыму

      Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

      В московском метро мужчина напал на подростков и попал на видео

      Посол России в США вернется в Москву

      Россиянам назвали самые подорожавшие за год продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше