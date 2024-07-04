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12:35, 4 июля 2024Бывший СССР

Стала известна стоимость выезда военнообязанных с Украины

ТАСС: стоимость выезда военнообязанных с Украины составляет 20 тысяч долларов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Стоимость выезда с территории Украины для военнообязанных может обойтись в 20 тысяч долларов, а количество схем все увеличивается, сообщает ТАСС.

«Сейчас уехать очень сложно, ценник от 20 тысяч долларов, и нужны именно хорошие завязки в правоохранительных структурах», — сообщил агентству один из жителей.

Отмечается, что одним из самых популярных способов избежать мобилизации стал фиктивный развод — после расторжения брака мужчины, оставившие у себя детей, становятся отцами-одиночками и по закону не могут быть мобилизованы.

Помимо этого, мужчины пользуются тем, что становятся участниками волонтерских движений и таким способом пытаются пересечь границу.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил о росте количества попыток незаконно пересечь границу группами. «Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек, это может быть 30. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек», — заявил Демченко.

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      Валентин Карант
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