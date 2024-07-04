Суд арестовал имущество задержанного в России гражданина Франции

Суд арестовал имущество француза Винатье, собиравшего военные данных о России

Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) из швейцарского Центра гуманитарного диалога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Арест наложен по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ.

Ранее Винатье признал вину в незаконном сборе сведений о военной деятельности России. По данным ФСБ, он встречался с экспертами и государственными служащими для сбора военных и военно-технических сведений. Эту информацию могли использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России, отметили в ведомстве.

В СК установили, что француз несколько лет не представлял документы для включения в реестр иноагентов, как того требует российское законодательство. Следователи допросили семь свидетелей, с которыми общался иностранец для сбора военных данных. Аудиозаписи этих встреч отправлены на лингвистическую судебную экспертизу.