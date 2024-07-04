The New York Times приписала Ирану спонсирование «Слова пацана»

NYT ошибочно приписала Ирану спонсирование сериала «Слово пацана»

Американская газета The New York Times (NYT) ошибочно приписала Ирану спонсирование российского сериала «Слово пацана». Оригинальная публикация издания с недостоверной информацией доступна на портале Wayback Machine.

Статья NYT называется «Мрачный, нигилистский сериал, которые россияне не могут перестать смотреть». В материале со ссылкой на издание «Медуза» (признано в России нежелательной организацией; включено в реестр иноагентов) утверждалось, что «Слово пацана» частично финансировалось Ираном.

Пользователи X, заметившие ошибку, предположили, что NYT неправильно перевела название организации Институт развития интернета (ИРИ), которая упоминается в статье «Медузы», поскольку речи об Иране в материале нет. В соцсети также сочли, что автор материала при написании воспользовался онлайн-переводчиком.

Позднее газета исправила статью, убрав упоминание Ирана. «Более ранняя версия этой статьи содержала неточность относительно материала про финансирование "Слово пацана"», — говорится в примечании, которое NYT добавила в конце публикации.

Ранее американский журнал Forbes по ошибке назвал российский танк с надписью «Громозека» «Гомосексуалом». Позднее издание исправило эту неточность.