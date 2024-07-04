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18:24, 4 июля 2024Интернет и СМИ

The New York Times приписала Ирану спонсирование «Слова пацана»

NYT ошибочно приписала Ирану спонсирование сериала «Слово пацана»

Кадр: сериал «Слово пацана»

Американская газета The New York Times (NYT) ошибочно приписала Ирану спонсирование российского сериала «Слово пацана». Оригинальная публикация издания с недостоверной информацией доступна на портале Wayback Machine.

Статья NYT называется «Мрачный, нигилистский сериал, которые россияне не могут перестать смотреть». В материале со ссылкой на издание «Медуза» (признано в России нежелательной организацией; включено в реестр иноагентов) утверждалось, что «Слово пацана» частично финансировалось Ираном.

Пользователи X, заметившие ошибку, предположили, что NYT неправильно перевела название организации Институт развития интернета (ИРИ), которая упоминается в статье «Медузы», поскольку речи об Иране в материале нет. В соцсети также сочли, что автор материала при написании воспользовался онлайн-переводчиком.

Позднее газета исправила статью, убрав упоминание Ирана. «Более ранняя версия этой статьи содержала неточность относительно материала про финансирование "Слово пацана"», — говорится в примечании, которое NYT добавила в конце публикации.

Ранее американский журнал Forbes по ошибке назвал российский танк с надписью «Громозека» «Гомосексуалом». Позднее издание исправило эту неточность.

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      Маргарита Щигарева
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