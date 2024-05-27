Известное американское СМИ назвало российский танк «Гомосексуалом»

Журнал Forbes назвал «Гомосексуалом» российский танк с надписью «Громозека»

Известный американский журнал Forbes по ошибке назвал российский танк с надписью «Громозека» «Гомосексуалом». На материал, в котором была дана некорректная трактовка надписи на боевой машине, обратили внимание пользователи Reddit.

В материале, посвященном эффективности российских танков, журналист Дэвид Акс обратил внимание на танк с надписью «Громозека» на корпусе. В тексте журналист назвал его «печально известным танком, так называемым "Гомосексуалом"». Позднее Forbes исправил ошибку автора статьи, убрав неверное название.

«На танке написано "Громозека", а не "Гомосексуал". Это персонаж из [советского] мультфильма "Тайна третьей планеты". Учите русский, господа», «Хотите знать, какую информацию вы читаете? Посмотрите на качество перевода: желтая пресса переведет слово "Громозека" как "Гомосексуал"» — возмутились читатели Forbes под материалом.

Ранее ведущая «Би-би-си» Кэтрин Бьяруанга случайно назвала президента США Джо Байдена президентом Украины. Материал, который освещала Бьяруанга, был посвящен визиту украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.