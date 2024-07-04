Daily Beast: Трамп назвал Байдена «старой кучей дерьма»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего оппонента, американского лидера Джо Байдена «старой кучей дерьма» после слухов о его выходе из предвыборной гонки и возможной замене на другого кандидата от Демократической партии. Видеоролик со словами бывшего президента США опубликовало издание The Daily Beast.

На видео Трамп спросил человека, держащего камеру, что он думает о его выступлении на прошедших дебатах. «Фантастически, удивительно», — ответили ему. «Посмотрите на эту старую, сломленную кучу дерьма... Он просто вышел из гонки. Вы знаете, он выходит из гонки», — заявил в ответ Трамп, имея в виду Байдена.

Экс-президент США на тех же кадрах выразил уверенность, что Байден снимет свою кандидатуру и его сменит вице-президент Камала Харрис. Он признался, что считает ее лучшей альтернативой нынешнему американскому лидеру, но она «чертовски плохая» и «жалкая».