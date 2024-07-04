В ШОС рассказали о планах расширения после вступления в организацию Минска

Генсек ШОС Мин: организация не планирует расширяться после вступления Белоруссии

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не стремится расширяться сразу после вступления в организацию Минска. О планах организации рассказал в разговоре с Казифнорм генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«На данный момент вопрос о том, кто станет 11 членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. (...) Хотел бы подчеркнуть, что расширение членства в ШОС — это не цель, преследуемая ШОС, а объективный результат развития сотрудничества ШОС в различных областях», — заявил генсек.

Он добавил, что после присоединения к организации Белоруссии, ШОС уже получила заявки отдельных стран на повышение статуса в рамках организации. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

Ранее Белоруссия официально вошла в состав ШОС. Минск стал 10 участником организации.