Джонсон: Зеленский напуган после признания о больших людских потерях в ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский напуган из-за больших людских потерь в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на фоне усиления российского наступления. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Впервые с тех пор, как он вступил в должность и как начался этот конфликт, он признал, что у них много безвозвратных потерь. [А российское наступление] еще одна из причин, почему вы видели Зеленского таким», — заявил бывший сотрудник ЦРУ, добавив, что Зеленский очевидно «напуган».

Ранее бывший советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что за период специальной военной операции потери ВСУ составили 600 тысяч солдат. Он также отметил, что потери России составляют около 50 тысяч человек. «Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если вы посмотрите на Донецк и Луганск и, возможно, на чеченские силы [главы Чеченской Республики Рамзана] Кадырова. Цифры могут достигать 60-63 тысяч. Но разница огромна», — заключил американский эксперт.