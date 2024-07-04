Володин запустил опрос о выезде депутатов за рубеж

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин запустил опрос об ограничениях для депутатов на выезд за рубеж. Опрос опубликован в Telegram-канале парламентария.
Володин спросил подписчиков, согласны ли они с тем, что для парламентариев должны существовать ограничения на выезд, а также ответственность за нарушения этих ограничений. Спикер ГД предложил пользователям Telegram-канала три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно».
По состоянию на 13:40 вариант «да» выбрали 89 процентов участников голосования, 6 процентов не согласились с необходимостью введения таких мер, еще 5 процентов выбрали вариант «все равно». Всего в опросе приняли участие более 13 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Госдума сразу в трех чтениях приняла закон, обязывающий депутатов нижней палаты парламента и сенаторов Совфеда согласовывать выезд за рубеж, за исключением служебных командировок.