Володин запустил опрос о выезде депутатов за рубеж

Спикер ГД Володин запустил опрос об ограничениях на выезд за рубеж для депутатов

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин запустил опрос об ограничениях для депутатов на выезд за рубеж. Опрос опубликован в Telegram-канале парламентария.

Володин спросил подписчиков, согласны ли они с тем, что для парламентариев должны существовать ограничения на выезд, а также ответственность за нарушения этих ограничений. Спикер ГД предложил пользователям Telegram-канала три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно».

По состоянию на 13:40 вариант «да» выбрали 89 процентов участников голосования, 6 процентов не согласились с необходимостью введения таких мер, еще 5 процентов выбрали вариант «все равно». Всего в опросе приняли участие более 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Госдума сразу в трех чтениях приняла закон, обязывающий депутатов нижней палаты парламента и сенаторов Совфеда согласовывать выезд за рубеж, за исключением служебных командировок.