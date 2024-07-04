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13:48, 4 июля 2024Россия

Временный запрет на ношение никабов в Дагестане оценили

Исламовед Силантьев: запрет на никабы в Дагестане будет действовать долго

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Временный запрет на ношение никаба в Дагестане оценил глава Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), профессор МГУ, исламовед Роман Силантьев. Он ответил в беседе с «Царьградом» на вопрос, правильно ли то, что данным запретом занимается муфтият республики, а не власти страны.

«Муфтият в рамках своих полномочий действует. У него юрисдикция ограничивается Дагестаном, и решения они могут принимать в рамках этой юрисдикции. В Чечне, например, никаб запретили до», — отметил он.

Силантьев назвал введение временного запрета на ношение никаба в Дагестане определенным прорывом. Несмотря на том, что правило ограничивается пределами республики, это дает возможность законодательно запретить ношение одежды, закрывающей лицо. Эксперт добавил, что таким образом этот запрет является свидетельством того, что мусульмане не против законопроекта. «Естественно, это будет не муфтият делать, а Дума», — указал он.

Кроме того, Силантьев напомнил, что муфтият не имеет возможности наказывать несоблюдающих нововведение граждан. Что касается временного характера, то, вероятно, запрет будет действовать долго. «К сожалению, террористическая угроза у нас в ближайшее время никуда не денется», — признал специалист.

Ранее на Кавказе заявили, что ношение скрывающего лицо традиционного головного убора — никаба — должно быть запрещено на всей территории России.

3 июля носить никаб запретили в Дагестане. В муфтияте республики пояснили, что запрет будет носить временный характер.

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      Варвара Кошечкина
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