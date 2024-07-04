Защита избившего россиянку американца Блэка обжаловала приговор

Защита американского военнослужащего Гордона Блэка обжаловала приговор, который был вынесен Первомайским районным судом во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агенства, аппеляционная жалоба поступила в суд утром 4 июля. Адвокат просил отменить вынесенный приговор и передать уголовное дело на новое разбирательство.
Суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей, приговорив к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям. Блэк полностью поддержал эту позицию.
Американца задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег в начале мая.
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