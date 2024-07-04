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07:16, 4 июля 2024Силовые структуры

Защита избившего россиянку американца Блэка обжаловала приговор

Адвокат осужденного во Владивостоке солдата США Блэка обжаловал приговор
Гордон Блэк

Гордон Блэк. Фото: Илья Аверьянов/РИА Новости

Защита американского военнослужащего Гордона Блэка обжаловала приговор, который был вынесен Первомайским районным судом во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, аппеляционная жалоба поступила в суд утром 4 июля. Адвокат просил отменить вынесенный приговор и передать уголовное дело на новое разбирательство.

Суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей, приговорив к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям. Блэк полностью поддержал эту позицию.

Американца задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег в начале мая.

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      Екатерина Кашурникова
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