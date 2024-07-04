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13:09, 4 июля 2024Мир

Звезда Onlyfans заставила премьера Британии ждать своей очереди на съемках

NYP: звезда Onlyfans Холт заставила Сунака ожидать своей очереди на утреннем шоу

Кадр: Nypost

Премьер-министр Британии Риши Сунак был вынужден ожидать своей очереди на съемках утреннего шоу на канале ITV, перед ним ведущие программы записывали интервью со звездой OnlyFans и «самой татуированной мамой Британии» Бекки Холт. На этот случай обратили внимание обозреватели американской газеты New York Post (NYP).

На фотографиях со съемок программы видно, как во время беседы ведущих с порномоделью, которая была в кадре лишь в нижнем белье, Сунак сидит на диване на заднем плане, смиренно ожидая своей очереди на интервью. После того как ведущие его наконец пригласили, британский премьер рассказал о любимых блюдах и раскритиковал политических оппонентов из Лейбористской партии.

Ранее издание The Telegraph провело соцопрос и указало на то, что Сунак рискует потерять свой пост после всеобщих выборов в королевстве из-за провала своей партии на голосовании. Как следует из результатов опроса, Консервативная партия, которую он возглавляет, получит 53 места в парламенте — почти в семь раз меньше, чем на прошедших в 2019 году выборах (356).

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      Дмитрий Сотак
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