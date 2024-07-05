Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 5 июля 2024Россия

5 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

5 июля в России отмечают День военных представительств Министерства обороны, а также День Республики Калмыкия. По всему миру сегодня празднуют Международный день трудоголика. Подробнее о торжествах, важных церковных праздниках и знаменитых именинниках 5 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День военных представительств Министерства обороны РФ

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

5 июля 1645 года царь Михаил Федорович Романов приказал ввести на Тульском заводе военную приемку артиллерийских орудий, тем самым в стране фактически был создан институт военных представительств. Официально День военных представительств Министерства обороны РФ был установлен в 2016 году.

Сегодня военные представительства контролируют качество военной продукции. В числе главных задач — сопровождение ракетного вооружения на всех этапах разработки, испытаний и запуска в серийное производство.

День Республики Калмыкия

5 июля 1920 года в Калмыкии приняли «Декларацию прав трудового калмыцкого народа». Этот документ объединил разрозненные этнические группы калмыков и положил начало автономии региона. В 2019 году в Калмыкии учредили государственный праздник — День Республики.

Калмыкия — единственный регион в Европе, где традиционно исповедуют буддизм. Согласно Конституции республики, в Калмыкии два официальных языка — русский и калмыцкий. В республике развито сельское хозяйство, Калмыкия занимает второе место в России по производству шерсти.

Праздники в мире

Международный день трудоголика

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Праздник посвящен всем, кто готов жертвовать свободным временем ради трудовых достижений. Главная цель торжества — помочь трудоголикам наконец расслабиться и притормозить.

Понятие «трудоголик» вошло в обиход в начале 1970-х, после выхода книги психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика». Неофициальный праздник в честь тех, кто не умеет отдыхать, придумали в США, чтобы привлечь внимания к проблемам трудоголиков: выгоранию, нарушениям сна, хронической усталости и серьезным заболеваниям.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 июля

  • Всемирный день бикини;
  • День механического карандаша;
  • День Кирилла и Мефодия в Чехии;
  • День Конституции в Армении.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти Варлаама Хутынского

Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке. Родился в семье знатного новгородца, однако еще в юношестве принял решение удалиться в Лисичий монастырь. Позже он уединенно поселился на холме близ Волхова, на урочище Хутынь. Там он вел аскетическую и суровую жизнь: соблюдал строгий пост, непрестанно молился, и все время проводил в трудах — рубил лес, пилил дрова, пахал землю.

Вскоре некоторые жители Новгорода захотели разделить с Варлаамом духовные подвиги — так на месте его уединения появился монастырь. Предание гласит, что за труды свои Варлаам обрел дар чудотворения и прозорливости. Предвидя свой конец, он успел преподать братии наставления и спокойно отошел к Богу в ноябре 1192 года.

Изображение: public domain

Какие еще церковные праздники отмечают 5 июля

  • День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
  • День памяти мучеников Зинона и Зины;
  • День памяти мучеников Галактиона и Иулиании;
  • День памяти мученика Албана Британского;
  • День памяти диаконов Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского.

Приметы на 5 июля

  • Дождь в этот день предвещает богатый урожай хлеба и льна;
  • Комары роем летают — установится солнечная погода;
  • Если вечером роса появилась, то следующий день будет ясным.

Кто родился 5 июля

Тутта Ларсен

Российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) прославилась как виджей музыкально-развлекательного телеканала MTV Россия. Также она работала на каналах «Звезда» и «Карусель», сотрудничала с радиостанциями «Маяк», «Вера», «Столица FM» и другими.

Известно, что творческий псевдоним Татьяны вдохновлен шведской сказкой Яна Экхольма «Тутта Карлссон, Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие». Сама Тутта Ларсен говорила, что ей захотелось отделить себя настоящую от «телевизионной», а это имя пришло ей свыше, так что после первого выхода в эфир телеведущую иначе уже не называли.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Алла Будницкая

Советская и российская актриса Алла Будницкая празднует 87-летие в этом году. За годы карьеры она снялась более чем в 60 фильмах и сериалах. Широкому зрителю актриса запомнилась благодаря ролям в картинах «Женщина, которая поет», «Криминальный талант», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «Гараж», «Вокзал для двоих» и других фильмах.

Кто еще родился 5 июля

  • Эрика Герцег (36 лет) — певица и модель, бывшая солистка группы «ВИА гра»;
  • Сергей Образцов (1901-1992) — советский режиссер, основатель и руководитель Центрального театра кукол в Москве;
  • Клара Цеткин (1857-1933) — активистка немецкого и международного коммунистического движения;
  • Фаддей Булгарин (1789-1859) — русский писатель и критик.

Что думаешь? Оцени!
      Ксения ДорофееваКсения Басырова
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки секретных документов. Кто мог их раздобыть?

      В Британии подвели предварительные итоги парламентских выборов

      В Британии завершилось голосование на всеобщих выборах в парламент

      Ягудин ответил назвавшему сумму для соревнования Плющенко

      62-летняя учительница совратила 14-летнюю школьницу и занималась с ней сексом

      Tesla начала продавать машины военным со скидкой

      На Украине предрекли потерю Нью-Йорка и Торецка

      Россияне бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

      Матери беспощадно фотошопят своих детей ради лайков в соцсетях. Как это убивает их самооценку?

      В российском регионе медведь загрыз гулявшего мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше