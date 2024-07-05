Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:30, 5 июля 2024Ценности

53-летняя телезвезда поделилась фото в купальнике

53-летняя американская телезвезда Бетенни Франкель поделилась фото в купальнике
Бетенни Франкель

Бетенни Франкель. Фото: @bethennyfrankel

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в купальнике белого цвета и босоножках на платформе. В руках предпринимательница держит парусиновую сумку, а из аксессуаров на ней — серьги, колье, часы и несколько колец в сочетании с браслетами.

Ранее 50-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в очках с прозрачными линзами и майке серого цвета, держа в одной руке палки для скандинавской ходьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров. Какие проверки могут ждать российских туристов?

      В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу

      Россиянин описал поездку в Таджикистан фразой «муж может легально избить жену»

      В России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

      В России спрогнозировали сроки окончания СВО

      В Минобороны раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow

      Донор спермы с тысячей детей объявил себя жертвой

      Популярный миф об абсолютно безопасном сексе развеяли

      Шестилетняя девочка погибла после атаки ВСУ на Кубань

      Число сбитых украинских самолетов во время СВО раскрыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше