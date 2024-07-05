Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:23, 5 июля 2024Ценности

60-летний Брэд Питт восхитил фанатов новой прической

Фото: Jayce Illman / Getty Images

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт сменил имидж и восхитил поклонников. Его снимки публикует US Magazine.

60-летний Питт посетил Гран-при Великобритании «Формулы-1» с новой небрежной прической. Журналисты обратили внимание, что аналогичная стрижка у знаменитости была во времена съемок фильма «Бойцовский клуб», который вышел в 1999 году.

Материалы по теме:
Голые и знаменитые Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Голые и знаменитыеОн снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
26 января 2019
Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Утонули в красотеКак женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
1 августа 2020

Пользователи сети оценили преображение голливудской звезды в комментариях под снимками. «Красавчик», «Времена идут, а Питт не меняется», «Лучший», «Он как вино», «Горячий мужчина», — высказывались многочисленные фанаты.

В декабре 2023 года Брэд Питт отпраздновал свое 60-летие в рубашке за 546 тысяч рублей. Отмечалось, что знаменитость и его 30-летняя возлюбленная Инес де Рамон побывали в Париже.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

      Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

      На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

      Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

      Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

      Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

      На Украине назначили новых заместителей министра обороны

      Неизлечимо больная Селин Дион даст первый за несколько лет концерт

      В Кремле рассказали о поздравлении Путиным нового премьера Британии

      Путин назвал визит Орбана попыткой Запада возобновить диалог с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше