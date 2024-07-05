Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 5 июля 2024Бывший СССР

Боец ВСУ заявил о катастрофической ситуации под Очеретино

Боец ВСУ Флэш: под Очеретино катастрофическая ситуация из-за дронов ВС России

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась катастрофическая ситуация под Очеретино в ДНР из-за БПЛА Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил специалист по связи ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в интервью NV.

Бескрестнов заявил о применении ВС России в районе Очеретино дронов с нестандартными частотами 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких БПЛА ставят под угрозу перемещения ВСУ в этом районе.

«Думаем, что с этим делать, потому что фактически там россияне устроили сафари на этом участке», — заявил украинский боец. Он подчеркнул, что у ВСУ не оказалось средств РЭБ против беспилотников с таким диапазоном частот.

Ранее оператор подразделения ударных БПЛА ВСУ Настя Конфедерат заявила об их вреде для ВСУ. По ее оценкам, более 80 процентов используемых украинскими военными беспилотников не сертифицированы государством.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал одно из ключевых условий завершения конфликта с Украиной. На чем настаивает Москва?

      Россиянин пришел в организацию к жене и 30 раз ударил ее ножом

      Россиянин расправился с новой знакомой из-за оскорбления и получил восемь лет колонии

      «Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

      Казахстан начал задерживать российские грузовые фуры

      Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде

      Раскрыт возможный план Украины относительно F-16

      Российские спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Компания из США привлекла миллионы долларов на создание экологичной кожи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше