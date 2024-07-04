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19:17, 4 июля 2024Бывший СССР

Оператор украинских БПЛА заявила об их вреде для ВСУ

Оператор БПЛА Конфедерат: часть дронов на вооружении ВСУ опасны для украинцев

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Часть используемых на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) опасны для самих украинцев. Об этом заявила оператор подразделения ударных БПЛА ВСУ Настя Конфедерат в интервью NV.

Конфедерат рассказала о проблемах с качеством поставляемых в ВСУ дронов. По ее оценкам, более 80 процентов используемых украинскими военными беспилотников не сертифицированы государством.

«Впоследствии к нам приезжают эти БПЛА, а их использование просто опасно, потому что они выдают наши позиции. При этом такие беспилотники официально стоят на вооружении», — заявила боец ВСУ. Она отметила, что многие частные компании заключают контракты с правительством без соответствующих сертификатов.

Ранее директор акционерного общества «Укроборонпром» Герман Сметанин похвалился количеством выпускаемых на Украине дронов. По его словам, Украина догнала Россию по количеству производимых дронов-камикадзе.

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      Юрий Леонов
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