Оператор украинских БПЛА заявила об их вреде для ВСУ

Оператор БПЛА Конфедерат: часть дронов на вооружении ВСУ опасны для украинцев

Часть используемых на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) опасны для самих украинцев. Об этом заявила оператор подразделения ударных БПЛА ВСУ Настя Конфедерат в интервью NV.

Конфедерат рассказала о проблемах с качеством поставляемых в ВСУ дронов. По ее оценкам, более 80 процентов используемых украинскими военными беспилотников не сертифицированы государством.

«Впоследствии к нам приезжают эти БПЛА, а их использование просто опасно, потому что они выдают наши позиции. При этом такие беспилотники официально стоят на вооружении», — заявила боец ВСУ. Она отметила, что многие частные компании заключают контракты с правительством без соответствующих сертификатов.

Ранее директор акционерного общества «Укроборонпром» Герман Сметанин похвалился количеством выпускаемых на Украине дронов. По его словам, Украина догнала Россию по количеству производимых дронов-камикадзе.