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14:09, 5 июля 2024Путешествия

Буксир пробил дыру в фюзеляже самолета с россиянами на борту

Буксир-толкач пробил дыру в фюзеляже российского самолета в Казани

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

В аэропорту Казани буксир-толкач столкнулся с самолетом российской авиакомпании. Об этом сообщило издание Baza.

Нештатная ситуация произошла утром 5 июля перед вылетом воздушного судна в Анталью. Уточняется, что в момент аварии на борту лайнера находилось 118 человек.

По данным источника, во время буксировки произошло срезание стопорного болта, в результате буксир пробил дыру в фюзеляже самолета.

Борт сняли с рейса, а пассажиров высадили из поврежденного судна и доставили в стерильную зону аэропорта.

Ранее в Карелии частный гидроплан совершил жесткую посадку на воду. В тот момент на борту было два человека, их эвакуировали на вертолете.

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      Мария Борисова
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