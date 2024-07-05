Буксир пробил дыру в фюзеляже самолета с россиянами на борту

Буксир-толкач пробил дыру в фюзеляже российского самолета в Казани

В аэропорту Казани буксир-толкач столкнулся с самолетом российской авиакомпании. Об этом сообщило издание Baza.

Нештатная ситуация произошла утром 5 июля перед вылетом воздушного судна в Анталью. Уточняется, что в момент аварии на борту лайнера находилось 118 человек.

По данным источника, во время буксировки произошло срезание стопорного болта, в результате буксир пробил дыру в фюзеляже самолета.

Борт сняли с рейса, а пассажиров высадили из поврежденного судна и доставили в стерильную зону аэропорта.

Ранее в Карелии частный гидроплан совершил жесткую посадку на воду. В тот момент на борту было два человека, их эвакуировали на вертолете.