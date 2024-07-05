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04:31, 5 июля 2024Наука и техника

В Тибете обнаружили останки вымершего вида людей

Nature: денисовцы жили в Тибете 160 тысяч лет

Фото: Fang Xin / XinHua / Globallookpress.com

Исследовательская группа из Университета Ланьчжоу (Китай), Копенгагенского университета (Дания), Института исследований Тибетского нагорья и Университета Рединга (Великобритания) обнаружила новые останки денисовцев в тибетской пещере Байшия. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Денисовцы, вымерший вид древних людей, существовали одновременно с неандертальцами и Homo sapiens. Недавние находки в пещере Байшия, расположенной на высоте 3280 метров над уровнем моря, подтверждают, что они жили на Тибетском плато примерно 160 тысяч лет, от 200 тысяч до 40 тысяч лет назад, выживая в условиях изменяющегося климата.

Ученые проанализировали более 2500 костей, найденных в карстовой пещере. Была найдена реберная кость денисовца, датируемая периодом от 48 тысяч до 32 тысяч лет назад, когда люди современного анатомического типа расселялись по Евразии. Денисовцы пережили две ледниковых эпохи, а также более теплое межледниковье между средним и поздним плейстоценом.

С помощью методов зооархеологии и масс-спектрометрии (ZooMS) были определены виды животных, на которых денисовцы охотились и употребляли в пищу. Большинство костей принадлежали голубым баранам (бхаралам), диким якам, вымершему шерстистому носорогу и пятнистой гиене. Также были найдены кости мелких млекопитающих, таких как сурки, и птиц.

Денисовцы удаляли из костей мясо и костный мозг и использовали их для изготовления орудий труда, что свидетельствует об их способности адаптироваться и использовать доступные ресурсы в условиях изменяющегося климата. Таким образом, район, где расположена пещера Байшия, предлагал относительно стабильную среду для древних людей. Теперь ученым предстоит выяснить, когда и почему вымерли денисовцы на Тибетском нагорье.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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