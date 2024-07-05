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09:06, 5 июля 2024Путешествия

Две группы туристов устроили массовую драку на улице популярного курорта Европы

Daily Mail: в испанском Магалуфе туристы устроили массовую драку

Фото: Enrique Calvo / Reuters

В Магалуфе, Испания, две группы британских туристов устроили массовую драку, один из участников серьезно пострадал. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 3 июля напротив бара Mulligan's Bar. Причина драки на улице популярного курорта Европы неизвестна. По данным таблоида, в результате случившегося серьезно пострадал 20-летний парень.

Когда скорая пыталась оказать ему первую помощь, он очнулся и стал с криками вырываться. Врачам пришлось использовать седативное средство, чтобы успокоить его. Пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

Ранее 31-летний британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. Уточняется, что инцидент произошел в городе Калелья, примерно в получасе езды от Барселоны. Турист поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики.

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      Марк Успенский
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