Две группы туристов устроили массовую драку на улице популярного курорта Европы

Daily Mail: в испанском Магалуфе туристы устроили массовую драку

В Магалуфе, Испания, две группы британских туристов устроили массовую драку, один из участников серьезно пострадал. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 3 июля напротив бара Mulligan's Bar. Причина драки на улице популярного курорта Европы неизвестна. По данным таблоида, в результате случившегося серьезно пострадал 20-летний парень.

Когда скорая пыталась оказать ему первую помощь, он очнулся и стал с криками вырываться. Врачам пришлось использовать седативное средство, чтобы успокоить его. Пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

Ранее 31-летний британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. Уточняется, что инцидент произошел в городе Калелья, примерно в получасе езды от Барселоны. Турист поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики.