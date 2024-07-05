Джастин Тимберлейк решил открыть бар после ареста за пьяное вождение

Певец Джастин Тимберлейк откроет бар в Шотландии после ареста за пьяное вождение

Американский певец Джастин Тимберлейк, которого недавно арестовали за пьяное вождение, захотел открыть свой бар в Шотландии вместе с американским гольфистом Тайгером Вудсом. Об этом пишет Page Six.

Артист и спортсмен решили расширить свой бизнес и превратить кинотеатр New Picture House Cinema в спорт-бар T-Squared Social. Заведение будет располагаться в историческом шотландском городе Сент-Эндрюс. Отмечается, что решение было принято на фоне успеха флагманского бара в Нью-Йорке.

Ранее Тимберлейк впервые вышел на связь в соцсетях после ареста за пьяную езду и разозлил фанатов. Первым сообщением артиста после инцидента стала реклама мерча прошедшей части его мирового тура.