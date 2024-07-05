Екатерина Варнава показала внешность с короткой стрижкой после смены имиджа

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала внешность после смены имиджа. Соответствующая публикация и комментарии появились на странице визажиста Сердара Камбарова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале видео бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала с полотенцем на голове и без косметики на лице. Затем 39-летняя знаменитость продемонстрировала свою трансформацию.

Так, артистка позировала с новой короткой стрижкой, уложив объемную челку на одну сторону. Кроме того, ей сделали макияж с черными стрелками и коричневыми тенями на веках и аналогичного оттенка помадой на губах.

Ранее в июле Екатерина Варнава поделилась снимком в купальнике и восхитила фанатов в сети.