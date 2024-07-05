В Подмосковье пройдет фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский»

Фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский» пройдет 20-21 июля 2024 года

В рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» 20-21 июля 2024 года пройдет фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский». Мероприятие пройдет в усадьбе «Даровое» под Зарайском, где жила семья великого русского писателя. Именно здесь Федор Михайлович провел свое детство и юность. Гости смогут не только побывать в знаковых для него местах, но и посетить различные театральные премьеры.

«Поехав в Зарайск с нашей командой, я удивился, как раньше мог не видеть эту жемчужину, не знать о месте, где произошло столько исторических событий. Федор Михайлович мальчиком бегал со своими родными братьями и сестрами на эту речку в Даровом, видел эти деревья, этот лес. В России пока нет фестиваля, сомасштабного Достоевскому, и мы решили делать его там, где он был счастлив. Но чтобы люди приехали в Зарайск, фестиваль должен быть разноформатным и мультижанровым. Это и детские программы (у нас есть творцы, которые этим занимаются), включающие не только произведения Достоевского, но и произведения, которые любил Федор Михайлович, на которых рос. Это спектакли, концерты, карнавалы. Мы привлекаем прекрасных драматургов, литераторов, писателей. Фестивалем заинтересовался режиссер из Индии. Надеемся, что в будущем проект станет международным», — рассказал народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на пресс-конференции, которая прошла сегодня в Библиотеке имени Ф. М. Достоевского.

Организатором события выступает правительство Московской области. Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов отметил, что фестиваль поможет привлечь больше туристов. «Зарайск — это небольшой красивый город, сохранивший исторический облик, где свое детство провел Достоевский. Мы вместе с Евгением Мироновым в этом году решили организовать там первый большой фестиваль с обширной программой — это премьеры на воде, в музее-усадьбе «Даровое» и в Зарайском кремле. Вся городская среда будет задействована — разные представления, мастер-классы и т.д. Наша задача в рамках развития туризма, чтобы Зарайск стал таким же брендом, как Ясная Поляна, Михайловское. Надеемся, что фестиваль станет ежегодным, будет привлекать туристов и, безусловно, бизнес. Строительство отелей, гостевых домов, кафе, ресторанов — сейчас мы активно этим занимаемся», — подчеркнул Кузнецов.

Гала-премьера фестиваля — спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману Достоевского с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной пройдет в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

«Этот текст раннего Достоевского наполнен любовью, пронзительным светом, юмором. Очень трогательная история. Произведение написано почти два столетия назад, но оно звучит очень современно. Я в большом предвкушении, очень жду, когда мы вместе со зрителями во все это погрузимся», — рассказала актриса театра и кино Юлия Хлынина.

В музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» Александра Шумилина и театральной компании «немхат» по воспоминаниям братьев Достоевских. Режиссер Юрий Квятковский — представит премьеру спектакля-путешествия по реке Осетр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека». Московский «Рэп-театр» и режиссер Захаром Насакин представят «Преступление и наказание» в формате, близком современной аудитории.

«Я очень благодарна организаторам за погружение в мир Достоевского. Наш перформанс основывается на дневниках и письмах — мыслях Федора Михайловича, его идеях и переживаниях. Наш спектакль развернется прямо на реке: перед зрителями буквально проплывут образы из известных произведений писателя. Это фантасмагория на фоне природы, стихии, леса и воды с элементами хореографии», — поделилась драматург спектакля «Сон смешного человека» Анастасия Скорик.

Слушатели аудиоспектакля Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» смогут заглянуть за стены кремля и посетить Никольский собор, в котором бывал Достоевский, а завершится прогулка панорамным видом на Зарайск.

«Мы делаем необычный формат — спектакль-променад, прогулка по раннему рассказу Достоевского «Маленький герой». Люди будут ходить по определенному маршруту - по Зарайскому Кремлю в наушниках, гулять внутри его стен, погрузившись в атмосферу детства, взросления главного героя, которого мы делаем самим Достоевским. Специфика аудиоформата такова, что сначала нужно пройти по локациям, придумать маршруты, и только потом наполнять их содержанием. Поэтому мы, конечно, уже были в Зарайске, там очень классно!». — поделился Талгат Баталов.

В литературном лектории пройдут дискуссии и встречи с писателями, издателями и исследователями творчества Достоевского. Кроме того, посетители смогут изучить тематическую книжную коллекцию, посвященную Федору Михайловичу. По итогам фестиваля писатель и журналист Антон Секисов выпустит эссе-травелог, а впоследствии — произведение-альманах, который презентуют в следующем году.

Также гостей ждет выставка графики, среди экспонатов которой – работы студентов Школы дизайна ВШЭ и Детской школы искусств имени А. С. Голубкиной с важнейшими фразами писателя, выступление коллектива Dostoevsky Jazz. Композиторы и саунд-художники создадут шумовую симфонию на основе описания звуков в текстах Достоевского. А главные туристические улицы города заполнят красочные шествия и перформансы. Например, в сопровождении оркестра «КУКФО-Джаз» по Зарайску пройдут ростовые куклы Достоевского, Гоголя, Пушкина и Хармса, созданные театром «Кукольный формат».

Помимо обширной культурной программы для гостей фестиваля будет организована ярмарка. Все желающие смогут попробовать знаменитую зарайскую коврижку «Федина радость», выпить чай из самовара, а местные фермеры представят новый сорт сыра «Юный Федор Михайлович». Кроме того, на ярмарке пройдет выставка российских дизайнеров. Среди экспонатов — текстиль и предметы интерьера.