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09:25, 8 июля 2024Наука и техника

Fortnite не смогли вернуть на iPhone

В Epic Games заявили, что Apple заблокировала возвращение Fortnite на iPhone

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корпорация Apple в очередной раз запретила возвращать популярную игру Fortnite на iPhone. Об этом сообщает Reuters.

В Epic Games, которая является разработчиком Fortnite, заявили, что Apple дважды отклонила запуск Epic Games Store на iOS. С помощью собственного магазина приложений компания планировала вернуть на iPhone игру Fortnite, удаленную из App Store в 2020 году.

Причиной блокировки публикации магазина назвали дизайн кнопок для установки приложений, который оказался похожим на таковой в App Store. В Epic Games объяснили, что используют привычный и удобный для большинства пользователей дизайн, который встречается в магазинах на разных платформах.

«Отказ Apple является произвольным, обструкционистским и нарушает Закон о цифровых рынках (DMA), и мы поделились своей обеспокоенностью с Европейской комиссией (ЕК)», — заявили в компании. Если в ЕК примут доводы Epic Games, то Apple могут оштрафовать.

Компания Epic Games анонсировала появление собственного магазина с приложениями на iPhone в конце марта. Это стало возможным после того, как Apple объявила о запуске альтернативных App Store магазинов с приложениями на iPhone.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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