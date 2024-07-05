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16:35, 5 июля 2024Бывший СССР

Министр иностранных дел Армении обсудил с конгрессменами США диалог Еревана и Вашингтона

Глава МИД Армении Мирзоян: у Еревана сформировался активный диалог с США

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян встретился с конгрессменами США во главе с сенатором Роджером Уикером, заявив, что у Еревана и Вашингтона сформировался активный диалог, передает ТАСС.

«В последнее время у нас сформировался активный диалог с США на различных уровнях, и очень важно, что около месяца назад мы приняли совместное решение о повышении уровня нашего сотрудничества до стратегического партнерства», — заявил Мирзоян.

По его словам, развитие сотрудничества Еревана и Вашингтона влияет на устойчивость Армении. Помимо этого, по его словам, конгрессменам было представлено видение Армении по урегулированию отношений с Турцией и Азербайджаном для установления стабильности на Южном Кавказе.

Ранее Мирзоян заявил, что Армении пора установить дипломатические отношения с Турцией. Он подчеркнул, что Ереван готов урегулировать дипотношения с соседом и открыть границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

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      Валентин Карант
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