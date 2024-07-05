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19:51, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Телеведущую задержали за присвоение крупной суммы денег

Шотландскую телеведущую Хейли Мэтьюз задержали за присвоение денег матери
Хейли Мэтьюз

Хейли Мэтьюз. Кадр: hayley matthews / YouTube

В Шотландии задержали телеведущую Хейли Мэтьюз за присвоение крупной суммы денег, которая принадлежала ее матери. Об этом пишет издание Edinburgh Live.

Сообщается, что у Мэтьюз была доверенность, позволявшая ей использовать финансы матери, у которой диагностировали деменцию и алкогольную зависимость. В период с сентября 2019 по ноябрь 2022 года ведущая сняла со счета родительницы 120 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13 миллионов рублей). Деньги она потратила на оплату уроков плавания для детей и многочисленные покупки в магазинах.

Задержанную телеведущую отпустили под залог. Приговор Мэтьюз вынесут в августе.

Ранее стало известно, что в Австралии задержали бывшего репортера телеканала Seven Лиама Кокса. Уточнялось, что он напал на женщину и несколько раз ударил ее, а также попытался задушить.

Хейли Мэтьюз была ведущей развлекательной программы Live at Five на канале STV2, в которой освещались главные события из мира культуры и искусства. Также она участвовала в благотворительном проекте STV Children's Appeal, для которого брала интервью у звезд шоу-бизнеса.

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      Олег Давыдов
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