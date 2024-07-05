Известный российский актер назвал главное отличие москвичей от петербуржцев

Актер Федор Лавров: петербуржцы более основательны, а москвичи — реактивны

Известный российский актер Федор Лавров заявил, что москвичи более реактивны, а петербуржцы — более основательны. Главное отличие жителей двух этих городов друг от друга он назвал в интервью журналу WomanHit.

Артист ответил на вопрос о том, есть ли у людей, родившихся в Петербурге, особый культурный код. По словам Лаврова, черты характера соотносятся с «архитектурным и небесным ландшафтом». «Москвичи и питерцы, конечно, отличаются. Для меня они не то что более основательны, а более осмысленны, что ли. Москва реактивна, это постоянный драйв. И мне такой стиль больше подходит. В Питере же присутствует момент созерцания жизни», — считает он. Актер добавил, что он научился переключаться между ритмами двух столиц и поэтому ему комфортно и в Москве, и в Петербурге.

Ранее в июле писатель Вадим Левенталь заявил, что москвичи ничем не отличаются от петербуржцев.