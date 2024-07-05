Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 5 июля 2024Экономика

Известный российский актер назвал главное отличие москвичей от петербуржцев

Актер Федор Лавров: петербуржцы более основательны, а москвичи — реактивны
Федор Лавров

Федор Лавров. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный российский актер Федор Лавров заявил, что москвичи более реактивны, а петербуржцы — более основательны. Главное отличие жителей двух этих городов друг от друга он назвал в интервью журналу WomanHit.

Артист ответил на вопрос о том, есть ли у людей, родившихся в Петербурге, особый культурный код. По словам Лаврова, черты характера соотносятся с «архитектурным и небесным ландшафтом». «Москвичи и питерцы, конечно, отличаются. Для меня они не то что более основательны, а более осмысленны, что ли. Москва реактивна, это постоянный драйв. И мне такой стиль больше подходит. В Питере же присутствует момент созерцания жизни», — считает он. Актер добавил, что он научился переключаться между ритмами двух столиц и поэтому ему комфортно и в Москве, и в Петербурге.

Ранее в июле писатель Вадим Левенталь заявил, что москвичи ничем не отличаются от петербуржцев.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном. О чем они договорились?

      «Многие уже в ужасе». Почему встреча Орбана с Путиным в Москве вызвала панику на Западе?

      В России высказались об остановке торгов турецкой лирой

      Воздействие жары на психику оказалось разрушительным

      Победитель Олимпиады-1980 умер в возрасте 77 лет

      Президент Грузии обвинила правительство в подрыве партнерства с США

      Firefly впервые запустила ракету Alpha после аварии

      Россиянин забил до смерти знакомого за громкие разговоры во сне

      Рецидивисту дали 20 лет колонии за расправу над мужчиной и попытку изнасилования на пляже

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше