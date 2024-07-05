Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:16, 5 июля 2024Силовые структуры

Клиент московского бара ударил повара ножом в сердце

В Москве задержали иностранца за нападение с ножом на повара бара

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на 25-летнего повара бара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

По предварительным данным, ночью 5 июня мужчина около одно из баров на Рождественском бульваре поссорился с поваром заведения, достал нож и во время потасовки нанес потерпевшему удар в область сердца. Повара госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее сообщалось, что иностранец попытался изнасиловать москвичку и попал под следствие.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Москву

      Диетолог дала советы по употреблению воды

      В Кремле оценили желание Орбана услышать позиции России и Украины

      Китай разработает 50 стандартов ИИ

      Гигантское растение-мутант напугало россиян

      Начато расследование из-за отравления водой жителей российского города

      Туристка отправилась на пляж Бали с подругой и осталась обворованной с разбитой головой

      Дочь российского участника СВО почти полгода не получала выплат

      В Казахстане трое человек отравились газом в воинской части

      В Турции захотели собирать автомобили главного конкурента Tesla

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше