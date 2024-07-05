Клиент московского бара ударил повара ножом в сердце

В Москве задержали иностранца за нападение с ножом на повара бара

В Москве задержали иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на 25-летнего повара бара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

По предварительным данным, ночью 5 июня мужчина около одно из баров на Рождественском бульваре поссорился с поваром заведения, достал нож и во время потасовки нанес потерпевшему удар в область сердца. Повара госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее сообщалось, что иностранец попытался изнасиловать москвичку и попал под следствие.