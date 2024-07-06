Ударившему ножом в сердце повара московского бара клиенту предъявили обвинение

СК: обвиняемый в покушении на убийство повара иностранец будет арестован

В Москве следователи предъявили обвинение клиенту бара, который ударил ножом в сердце повара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи осмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрание обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

По данным следствия, обвиняемый — иностранец. Ночью 5 июля он поссорился с 25-летним поваром одного из баров на Рождественском бульваре и ударил его ножом в сердце. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Москве 21-летний приезжий напал с ножом на 24-летнего мужчину из-за спора о месте на парковке.