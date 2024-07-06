Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 6 июля 2024Силовые структуры

Ударившему ножом в сердце повара московского бара клиенту предъявили обвинение

СК: обвиняемый в покушении на убийство повара иностранец будет арестован
Начало событий в новости Клиент московского бара ударил повара ножом в сердце

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве следователи предъявили обвинение клиенту бара, который ударил ножом в сердце повара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи осмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрание обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

По данным следствия, обвиняемый — иностранец. Ночью 5 июля он поссорился с 25-летним поваром одного из баров на Рождественском бульваре и ударил его ножом в сердце. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Москве 21-летний приезжий напал с ножом на 24-летнего мужчину из-за спора о месте на парковке.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких районах Кубани. Загорелись резервуары с топливом

      Ударившему ножом в сердце повара московского бара клиенту предъявили обвинение

      Российский биатлонист сравнил эмоции от выступления на внутренних и международных стартах

      Названа дата проведения армяно-американских военных учений

      Бывший главком ВСУ приступит к работе послом в июле

      В МИД допустили корректировки ядерной доктрины

      США нарастили закупки обогащенного урана из России

      Премьер Индии спросит Путина об участвующих в СВО иностранцах

      В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

      Посол России в Индонезии раскрыл причину отмены запуска прямых рейсов на Бали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше