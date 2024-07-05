Среда обитания
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18:53, 5 июля 2024Среда обитания

Компания из США привлекла миллионы долларов на создание экологичной кожи

Компания Uncaged Innovations привлекла $5,6 млн на создание экологичной кожи

Фото: Hyundai / Globallookpress.com

Компания из США Uncaged Innovations, специализирующаяся на биоматериалах, привлекла 5,6 миллиона долларов на создание экологичного аналога кожи. Об этом сообщает издание ESG Today.

Средства пойдут на запуск продукта компании на рынок и расширение команды. В том числе Uncaged Innovations планирует нанять больше работников на фабрику, где производится устойчивая кожа.

Uncaged Innovations была создана в 2020 году в Нью-Йорке. Аналог натуральной кожи, разработанный компанией, создается путем превращения структурного белка из зерновых культур в особый материал. Структура и качество этого материала близки к характеристикам традиционной кожи. Производство экологичного продукта позволит сократить вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, сократятся затраты воды и энергии: на 93 и 72 процента соответственно.

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      Александра Качан
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