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14:35, 5 июля 2024Мир

Король Великобритании принял отставку премьер-министра

Карл III принял отставку премьера Сунака в ходе аудиенции в Букингемском дворце

Фото: Martin Dalton / IMAGO / Globallookpress.com

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака в ходе аудиенции в Букингемском дворце. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой на официальном сайте королевской семьи.

«Достопочтенный член парламента Риши Сунак провел аудиенцию с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял», — говорится в заявлении.

Премьер также произнес прощальную речь, после поражения Консервативной партии на парламентских выборах, прошедших 4 июня. «Прежде всего, я хотел бы сказать: мне очень жаль. Я отдавал этой работе все силы, но вы дали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться», — сказал Сунак.

Ранее стало известно, что Риши Сунак также покинет пост главы Консервативной партии после победы лейбористов на парламентских выборах. По словам политика, ему искренне жаль, что партия проиграла, ведь он отдал работе всего себя.

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      Виктория Кондратьева
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