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14:31, 5 июля 2024Россия

Криминального авторитета из «Шторма Z» заметили в Госдуме с боевыми орденами на груди

Командира отряда «Шторм Z» с криминальным прошлым заметили в Госдуме

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Криминального авторитета из отряда «Шторм Z» Алиетдина Махмудова заметили в Госдуме. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

В Москве Махмудов встретился с первым заместителем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым. На совместной фотографии мужчин в холле Госдумы видно, что грудь военнослужащего украшают боевые ордена.

По словам самого Махмудова, в Госдуму его пригласили для обсуждения ситуации на передовой. Он пояснил, что Луговой оказывает помощь подразделениям и проявляет интерес к событиям в зоне спецоперации.

Командир отряда «Шторм Z» является организатором расправы над одним из российских бизнесменов, также он причастен к вымогательству. В ходе спецоперации мужчина получил высшее образование и офицерское звание.

В 2023-м году Махмудов уже встречался с Луговым в Госдуме. Тогда о предмете общения депутата с военнослужащим ни тот, ни другой пояснений не дали.

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      Алан Босиков
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