«Квартал 95» открестился от бежавшего из Украины актера

Студия «Квартал 95» открестилась от бежавшего из Украины актера Руслана Ханумака

Студия президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» открестилась от актера Руслана Ханумака, бежавшего в США. Об этом сообщает издание «Страна».

В творческом объединении указали, что Ханумак никогда не являлся их штатным работником, с ним работали на условиях договоров заказа. «С 2021 года у студии нет с Ханумаком никаких отношений», — указали там.

О бегстве 34-летнего артиста сообщалось 4 июля. Комментируя свой отъезд, Ханумак заявил, что покинул страну на законных основаниях. По его словам, его признали непригодным для военной службы из-за астмы. Актер добавил, что не стал бы покидать Украину, если бы ребенок находился в стране.