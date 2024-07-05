Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:17, 6 июля 2024Бывший СССР

«Квартал 95» открестился от бежавшего из Украины актера

Студия «Квартал 95» открестилась от бежавшего из Украины актера Руслана Ханумака

Кадр видео: YouTube / ЗАІНЬКА

Студия президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» открестилась от актера Руслана Ханумака, бежавшего в США. Об этом сообщает издание «Страна».

В творческом объединении указали, что Ханумак никогда не являлся их штатным работником, с ним работали на условиях договоров заказа. «С 2021 года у студии нет с Ханумаком никаких отношений», — указали там.

О бегстве 34-летнего артиста сообщалось 4 июля. Комментируя свой отъезд, Ханумак заявил, что покинул страну на законных основаниях. По его словам, его признали непригодным для военной службы из-за астмы. Актер добавил, что не стал бы покидать Украину, если бы ребенок находился в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы переговоры попавших под атаку Patriot российских пилотов

      Жители Турции увидели в небе падающий метеорит

      Германия вылетела с домашнего Евро, Франция по пенальти обыграла Португалию. Как прошли первые матчи 1/4 финала Евро

      В Иране завершился второй тур президентских выборов

      На Украине сообщили о взрывах в Сумах

      Стоимость красной икры достигла исторического максимума в России

      Новосибирские свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы погибших на СВО военных

      Франция в серии пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро

      В России создали систему «Зонт» для защиты от дронов

      Фицо впервые после покушения появился на публике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше