«Пусть я буду в глазах многих предателем». Актер студии Зеленского бежал с Украины в США. Как он это объяснил?

Актер студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал-95» Руслан Ханумак бежал с Украины в США.
Детали бегства 34-летнего артиста неизвестны. Сам Ханумак написал короткий пост в социальных сетях.
Вопреки репутации. Вопреки работе. Вопреки всему я на тебя смотрю сейчас не через экран. Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство с отцом... Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой
Артист заявил о непригодности для военной службы
Комментируя свой отъезд, Ханумак заявил, что покинул страну на законных основаниях. По его словам, его признали непригодным для военной службы из-за астмы, о котором знают все его близкие, знакомые и коллеги, а заболевание он унаследовал от деда по материнской линии.
Никогда не думал, что страшная хворь с двух лет в виду астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, «сыграет на руку» и позволит увидеться с ребенком
В качестве подтверждения он опубликовал документ, подтверждающий отсрочку до 3 ноября 2024 года.
Ханумак назвал себя заложником ситуации
Артист «Квартала-95» также заявил, что из-за «сложившейся ситуации стал заложником того», что его сын находится в США, а единственная возможность его увидеть — выехать в Соединенные Штаты.
Ханумак добавил, что не стал бы покидать Украину, если бы ребенок находился в стране.
Актер, режиссер и сценарист Руслан Ханумак родился 19 декабря 1989 в Запорожье. Известен работами в сериалах «Папик», «Пацики», «Сто тысяч минут вместе», «Дикие».