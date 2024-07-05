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10:44, 5 июля 2024Бывший СССР

Лебедев рассказал об уничтожении группы наемников ВСУ ударом по Черноморску

Лебедев: ВС России уничтожили группу иностранных наемников ударом по Черноморску
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу иностранных наемников, ударив по Черноморску в Одесской области. Об рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вчера, 4 июля, в 16:40 в городе Черноморск прилетело по новому админзданию в морпорту. Известно, что в здании находились иностранные военные», — сообщил Лебедев.

Он добавил, что по предварительным оценкам, в результате удара погибли 18 иностранных наемников и около 30 получили ранения, а после удара сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изымали телефоны у работников порта: «В проверке участвует не только СБУ, но и иностранные службы. По словам нашей агентуры, проверяющие говорят по-английски».

Ранее стало известно, что в Сумской области Украины ВС России поразили авиаремонтный завод. На его базе был расположен цех по производству дронов с дальним радиусом полета, а также центр для запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Валентин Карант
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