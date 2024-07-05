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11:49, 5 июля 2024Ценности

«Лучшая модель 2023 года» снялась с обнаженной грудью

Фото: @anokyai

Американская супермодель южносуданского происхождения Анок Яй снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица, признанная лучшей моделью 2023 года, предстала на размещенном кадре в розовых V-образных трусах и с обнаженной грудью, которую прикрыла руками. Также она надела массивные золотистые браслеты на запястья и серебристую цепочку на шею.

В то же время 26-летняя знаменитость примерила очки в футуристическом стиле и уложила волосы в длинные сенегальские косы (прическа в афростиле, которая состоит из скрученных в жгуты прядей, попарно переплетенных между собой, — прим. «Ленты.ру»).

В декабре 2023 года сообщалось, что Анок Яй стала лучшей моделью года по версии сайта Models.com.

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      Карина Черных
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