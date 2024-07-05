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17:39, 5 июля 2024Бывший СССР

На Украине назначили новых заместителей министра обороны

«Страна.ua»: Кабмин назначил новых заместителей министра обороны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кабинет министров Украины назначил новых заместителей министра обороны: Анатолия Клочка и Александра Сергея. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

Анатолий Клочко с 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения, а с октября 2022 года проходил службу в воинской части Главного управления разведки.

Александр Сергей с 2010 года находился на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины, отвечая за логистические направления обеспечения армии.

Ранее правительство Украины назначило Алексея Соболева новым первым замминистра экономики. До этого он занимал должность заместителя министра экономики по вопросам цифрового развития.

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      Илья Таксюр
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