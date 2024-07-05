Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:48, 5 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе предрекли уничтожение Россией авиации ВСУ

Telegraph: ВС РФ могут полностью уничтожить авиацию ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по украинским аэродромам вызвали панику. Такое мнение высказал обозреватель Дэвид Экс в статье для западного издания The Telegraph.

Экс заявил, что Россия три дня подряд наносила удары по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя разведывательные дроны и ракеты. При этом журналист назвал воздушные силы Украины «побитыми» и «маленькими». Он напомнил, что в результате атак было уничтожено несколько истребителей Су-27.

«Скоро удары Российской армии могут стереть в порошок все, что осталось от воздушных сил Украины», — предрек Экс возможное полное уничтожение авиации ВСУ. Он также подчеркнул, что новая авиационная техника, которую передаст Киеву Запад, также будет уничтожена Россией, как только прибудет на Украину.

Ранее Экс заявил, что Украина понесла неприемлемые потери в авиации после российских атак. Он рассказал, что ВС РФ уничтожили истребители Су-27, так как у ВСУ не хватает сил противовоздушной обороны, чтобы защититься от ударов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Осман, остановись, умоляю!» Сыновья бывшего главы района Дагестана попытались остановить брата перед терактом

      На Украине проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза

      В США дали оценку новому генсеку НАТО

      Раскрыто будущее Российского оскаровского комитета

      На Украине дрон-камикадзе атаковал автомобиль военкомата

      ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в российском городе

      Россияне стали чаще запасать деньги

      Восемь человек отравились угарным газом в регионе России

      Администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» заподозрили в экстремизме

      Никита Михалков объяснил свои слова о «нерукопожатных артистах»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше