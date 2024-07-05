Telegraph: ВС РФ могут полностью уничтожить авиацию ВСУ

Удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по украинским аэродромам вызвали панику. Такое мнение высказал обозреватель Дэвид Экс в статье для западного издания The Telegraph.

Экс заявил, что Россия три дня подряд наносила удары по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя разведывательные дроны и ракеты. При этом журналист назвал воздушные силы Украины «побитыми» и «маленькими». Он напомнил, что в результате атак было уничтожено несколько истребителей Су-27.

«Скоро удары Российской армии могут стереть в порошок все, что осталось от воздушных сил Украины», — предрек Экс возможное полное уничтожение авиации ВСУ. Он также подчеркнул, что новая авиационная техника, которую передаст Киеву Запад, также будет уничтожена Россией, как только прибудет на Украину.

Ранее Экс заявил, что Украина понесла неприемлемые потери в авиации после российских атак. Он рассказал, что ВС РФ уничтожили истребители Су-27, так как у ВСУ не хватает сил противовоздушной обороны, чтобы защититься от ударов.