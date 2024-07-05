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21:03, 5 июля 2024Силовые структуры

Напавшего с двумя стеклянными «розочками» на продавщицу мужчину осудили на полтора года

В Петербурге осудили мужчину с «розочками» за попытку ограбить магазин

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге некого Сергея Гульцева приговорили к лишению свободы сроком на 1,5 года за попытку ограбления магазина и нападение со стеклянными «розочками» на продавщицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Гульцев признан виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с угрозой применения предметов, используемых в качестве оружия»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, ЧП произошло 12 ноября 2023 года в продуктовом магазине, расположенном на Караваевской улице. Перед тем как зайти в магазин, Гульцев вытащил из уличной урны две стеклянные бутылки. Внутри он разбил их и напал на продавщицу. Таким образом злоумышленник хотел совершить ограбление, но женщина заявила, что в кассе денег нет. После этого осужденный потребовал ювелирные украшения пострадавшей, но получил отпор табуреткой. Услышавшие шум местные жители поспешили на помощь к женщине, и Гульцев был вынужден бежать.

Ранее сообщалось, что в Уфе двое местных жителей ограбили пять магазинов.

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      Анна Габай
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