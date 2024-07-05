Орбан назвал главную цель председательства Венгрии в Совете ЕС

Достижение мира будет главной целью Венгрии как государства-председателя Совета Европейского союза (ЕС), так как мир очень важен для Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
«Для Европы мир — это самое главное. Главной задачей на предстоящие полгода нашего председательства мы считаем борьбу за мир», — заявил премьер.
Он отметил, что вооруженный конфликт на Украине уже начал «оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность» Европы. По словам Орбана, европейские страны наиболее активно развивались именно в мирное время.
Ранее Орбан отметил, что его визит в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».
Венгерский лидер прилетел в Москву 5 июля для переговоров с Путиным.