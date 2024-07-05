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17:16, 5 июля 2024Мир

Орбан назвал главную цель председательства Венгрии в Совете ЕС

Орбан: достижение мира будет главной целью Венгрии как председателя Совета ЕС

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru

Достижение мира будет главной целью Венгрии как государства-председателя Совета Европейского союза (ЕС), так как мир очень важен для Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Для Европы мир — это самое главное. Главной задачей на предстоящие полгода нашего председательства мы считаем борьбу за мир», — заявил премьер.

Он отметил, что вооруженный конфликт на Украине уже начал «оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность» Европы. По словам Орбана, европейские страны наиболее активно развивались именно в мирное время.

Ранее Орбан отметил, что его визит в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».

Венгерский лидер прилетел в Москву 5 июля для переговоров с Путиным.

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      Елизавета Мытарева
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