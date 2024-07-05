Оценено влияние новой должности Белоусова на ход СВО

Военный эксперт Михайлов: новая должность Белоусова не изменит отношение к СВО

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов оценил новую должность министра обороны России Андрея Белоусов. Своим мнением он поделился в беседе с «Царьградом».

По его словам, назначение Белоусова председателем Совета министров обороны СНГ вряд ли сильно изменит позицию членов Содружества Независимых Государств. Михайлов отметил, что за 2,5 года проведения специальной военной операции (СВО) у России наметился только один серьезный союзник — Белоруссия.

«Мы, находясь в состоянии Союзного государства, сейчас совместно решаем вопросы организации противовоздушной и противоракетной обороны, совместно готовим военнослужащих, в том числе при участии наших представителей ЧВК», — рассказал Михайлов.

При этом Михайлов заметил, что открываются новые перспективы совместной работы оборонных ведомств в организации коллективной безопасности на среднеазиатском и дальневосточном направлении.

Ранее сообщалось, что Белоусов возглавил Совет министров обороны Содружества Независимых Государств. В ходе заседания Совета министр обороны России заявил, что спровоцированный Западом украинский кризис им же и затягивается.