Предотвращена новая атака ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом средствами ПВО в Белгородской области БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. О предотвращении новой атаки на российский регион сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, дежурные военные перехватили дрон около 9:00 по московскому времени. Подробности о районе уничтожения беспилотника и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 5 июля ВСУ выпустили по России 50 беспилотников. 26 из них средства ПВО сбили в Запорожской области, 10 — в Ростовской и еще 14 — на Кубани.

В Краснодарском крае один из украинских беспилотников попал в жилой многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позже стало известно, что раненую шестилетнюю девочку спасти не удалось. Информацию об этом подтвердил глава региона.