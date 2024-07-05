Пригожин порассуждал об отъезде Пугачевой из России

Продюсер Пригожин: никто бы не посмел тронуть Пугачеву в России

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин порассуждал об отъезде певицы Аллы Пугачевой из России. Свое мнение он высказал в YouTube-шоу адвоката Александра Добровинского.

Медиаменеджер подчеркнул, что исполнительница обладала связями и имела влияние не только на коллег, но и на политиков. «К Алле Борисовне приходили все на поклон. Ее бы в этой стране никогда никто не тронул, даже если бы у нее было альтернативное мнение», — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, аналогичный авторитет среди влиятельных людей имел и муж Пугачевой, юморист Максим Галкин (признан Минюстом России иноагентом). Продюсер подчеркнул, что звездная чета «пользовалась всеми благами» на родине. «В трудные времена вы должны быть со своим народом», — высказался Пригожин об отъезде супругов из России.

Ранее Пригожин высказался о запрете песен Пугачевой.