Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

Путин заявил, что обсудил с Орбаном будущую архитектуру безопасности в Европе

На повестке встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном было обсуждение принципов будущей архитектуры безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Говорили и о возможных принципах будущей возможной тоже архитектуры безопасности в Европе», — сказал он.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном российский лидер также отметил, что Запад, являющийся сторонником Киева, продолжает использовать Украину в качестве «тарана» и «жертвы» против России.