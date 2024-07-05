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17:44, 5 июля 2024Мир

Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

Путин заявил, что обсудил с Орбаном будущую архитектуру безопасности в Европе

Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

На повестке встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном было обсуждение принципов будущей архитектуры безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Говорили и о возможных принципах будущей возможной тоже архитектуры безопасности в Европе», — сказал он.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном российский лидер также отметил, что Запад, являющийся сторонником Киева, продолжает использовать Украину в качестве «тарана» и «жертвы» против России.

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