Трамп высказался о своих отношениях с Зеленским

Трамп заявил, что после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете их отношения стали лучше

Президент США Дональд Трамп заявил, что после перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете их отношения стали лучше. Об этом он рассказал в ходе встречи с украинским лидером в Анкаре, трансляция доступна на YouTube-канале офиса главы Украины.

«Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения», — отметил политик.

Ранее Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он позитивно оценил прошедшую встречу лидеров стран Североатлантического альянса и выразил уверенность в том, что и Россия, и Украина стремятся к мирному урегулированию конфликта.