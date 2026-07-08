В России предупредили Трампа об опасном последствии решения США закрыть небо Украины

Сенатор Джабаров: Закрытие США неба над Украиной приведет к войне

Закрытие Соединенными Штатами воздушного пространства над Украиной будет означать войну, однако президент США Дональд Трамп этого не понимает, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Трамп ранее допустил, что Вашингтон может обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в случае необходимости.

«Я думаю, что [Трамп] просто не понимает, что это такое. Это война, однозначно. Если они закрывают воздушное пространство над Украиной, для нас это значит, что будет война. Если Трампу не понятно, я думаю, военные ему быстро объяснят, что это такое. Это будет не война между Украиной и Россией. Это будет война с использованием самого опасного вида оружия, самого стратегического», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что закрытие неба означает возможность для Украины атаковать российские объекты, тогда как ракеты ВС России будут уничтожаться еще на подлете.

«Закрывать небо — это значит: украинские дроны — пожалуйста, бомбите российские объекты, а вот на территории Украины, чтобы российские вооруженные силы, ракеты никогда не летали, чтобы все это уничтожалось еще при подлете», — пояснил Джабаров.

По мнению сенатора, Трамп мог сделать подобное заявление под влияем обстановки, которая была на саммите НАТО.

«Я думаю, что это он сказал под влиянием самой обстановки, которая была на саммите НАТО. Видимо, столько напели ему в ухо европейские союзники, что он решил им подыграть. Я думаю, это нереализуемый вариант. Он в ближайшее время даже напоминать о нем не будет. Это война, все знают, что такое закрыть воздушное пространство страны», — добавил Джабаров.

Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают создание «фактического режима прекращения огня» на Украине с помощью американского «воздушного щита», который усилит противовоздушную оборону и закроет небо от беспилотников.

