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17:56, 8 июля 2026Культура

Сына Валерия Золотухина приняли в труппу «Современника»

Сын народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Иван поступил в труппу театра «Современник»
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Младший сын народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Иван поступил в труппу театра «Современник». Об этом пишет KP.RU.

Сын актера, которому в этом году исполнилось бы 85 лет, получил диплом из рук Владимира Машкова, который поздравлял выпускников Московской театральной школы Олега Табакова. Сообщается, что Иван Золотухин присоединится к труппе театра «Современник» в новом сезоне.

Известно, что сын Золотухина еще в детстве выходил на сцену — играл в детских спектаклях «Культурного фонда Валерия Золотухина», который создала его мать Ирина Линдт.

Ранее сына Игоря Верника затравили за сморкание в пятитысячную купюру. Григорий также является артистом, который активно снимается в кино и на телевидении.

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