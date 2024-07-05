Путин попросил Орбана рассказать о позиции ЕС по Украине

Путин попросил премьера Орбана рассказать о позиции ЕС и Венгрии по Украине

Президент России Владимир Путин попросил главу венгерского правительства Виктора Орбана ознакомить его с позицией стран Европейского союза (ЕС) и Венгрии по конфликту на Украине в ходе переговоров в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, а также с позицией европейских партнеров по решению украинского кризиса», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что, в свою очередь, готов обсудить с Орбаном «все нюансы предложения России по мирному урегулированию конфликта».

Ранее Виктор Орбан прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Его пресс-секретарь Берталан Хаваши отметил, что премьер Венгрии прибыл в рамках своей «миротворческой миссии для обсуждения украинского кризиса».