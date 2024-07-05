Раскрыт срок пребывания Орбана в России

Премьер Венгрии Орбан покинет Россию 5 июля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с однодневным визитом и покинет Россию уже 5 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Премьер Орбан вылетает из Москвы сегодня, его визит в Россию является однодневным», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что источник не уточнил, могут ли повлиять на погодные условия на планы главы венгерского правительства.

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности, а также ожидается гроза с сильным ливнем 5 июля.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной.

Венгерский премьер прибыл в Москву с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.